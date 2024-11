Ilfattoquotidiano.it - Gilles Roca fa sentire per sbaglio “la presenza” a Orian Ichaki: “Oh, molto interessante”. Lui spiega: “Non sapevamo di essere ripresi”

Una nuova coppia sta nascendo a La talpa? Il programma è tornato in onda dopo tanti anni di assenza ieri sera su Canale 5 con la conduzione di Diletta Leotta, e se è ancora presto per capire quale dei concorrenti stia sabotando il gioco a discapito del gruppo, possiamo dire con più certezza che tra due di loro c’è una certa intesa. Stiamo parlando diRocca e. IL SIPARIETTO HOT – Galeotta è stata la prima prova a cui il cast è stato sottoposto e che ha visto i partecipanti legati a due a due, faccia a faccia, da corde dalle quali dovevano liberarsi. “Come primo appuntamento è stato bizzarro, non mi è mai successo dilegato a una persona” ha commentato l’attore, legato proprio a. “Lui èbello, mi piace di vibes” ha ammesso la modella, che si è trovata vis-à-vis cona distanza più che ravvicinata.