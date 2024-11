Romadailynews.it - Fava (INPS): Decontribuzione neoassunti under 35 ottimo inizio

‘Migliora occupazione giovanile, già 7 su 10 lavorano. Equilibrio possibile’ Laper chi assume35 “è assolutamente un buon. La nuova manovra porta delle migliorie a favore dei giovani e dell’occupazione e su questo andremo sempre più avanti. La manovra è coerente, prudente, e in prospettiva dovrebbe aiutare”. Lo afferma il presidenteGabrielea margine di una conferenza stampa all’Università Bocconi di Milano, in cui sono state presentate le linee progettuali strategiche disoprattutto nei confronti del mondo dei giovani e delle politiche attive da mettere in campo a favore della sostenibilità del sistema pensionistico. In Italia, come ricordato dal direttore studi e ricercheGianfranco Santoro riprendendo il rapporto presentato dall’ente a settembre, ci sono 10,4 milioni di giovani tra i 18 e i 34 anni.