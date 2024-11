Quotidiano.net - Enna, ragazza 15enne esce da scuola e si suicida. La pista del revenge porn

Roma, 6 novembre 2024 – Il suicidio di unascuote Piazza Armerina, centro di 20mila abitanti in provincia di, aggrappato alle pendici dei monti Erei. E richiama alla memoria il caso di Tiziana Cantone, 31enne napoletana che si impiccò perché travolta del fango di video intimi in rete. L’adolnte, ritrovata dalla madre nell’orto della casa in campagna, si è tolta la vita con una corda al collo dopo una ruvida discussione avvenuta la mattina con alcune compagne di, che avrebbe spinto laa lasciare l’istituto poco prima di mezzogiorno e a rifugiarsi in quel luogo appartato dove ha trovato la morte. Il suo corpo è stato rinvenuto verso le 13.30, quando la madre, rientrando dal lavoro, ha fatto la tragica scoperta e ha tentato, insieme ai sanitari, una rianimazione disperata, purtroppo senza esito.