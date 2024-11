Feedpress.me - Elezioni Usa, Trump in vantaggio verso la Casa Bianca. I repubblicani prendono il controllo del Senato Usa

Donaldè inin tutti gli Stati in bilico dove al momento è in corso lo scrutinio dei voti. L’ex presidente, secondo i dati dell’Ap riferiti dal New York Times, è avanti in Pennsylvania (51%-48% col 72% dello spoglio), Michigan (52-47 col 30% dello spoglio), Wisconsin (51-48 al 63% dello spoglio), Georgia (51-48 col 93% dello spoglio), North Carolina (51-48 all’88% dello spoglio).