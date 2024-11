Ilnapolista.it - Conte sta lavorando da mesi sulla testa dei giocatori del Napoli (Gazzetta)

Ieri il Napoli si è ritrovato dopo la sconfitta per 0-3 subita dall'Atalanta e la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo racconta lo stato d'animo anche in vista di Inter-Napoli. Scrive la Gazzetta: Quello che doveva dire al gruppo lo aveva già fatto a caldo, dopo la pesante sconfitta di domenica contro l'Atalanta. Pesante nel punteggio, non nella prestazione e nell'atteggiamento di squadra. Antonio Conte anche ieri ha ribadito il concetto ai suoi ragazzi, alla ripresa degli allenamenti: calma e sangue freddo. Non è successo nulla, è stata solo una sconfitta, che ci sta quando si intraprende un nuovo percorso. E siccome dalle sconfitte va sempre preso lo spunto per migliorare, si analizzano gli errori (e ce ne sono stati diversi nei gol della Dea) per non ripeterli più.