Quotidiano.net - Confindustria Fvg, inaccettabile uomo Mef in organismi societari

Leggi tutto su Quotidiano.net

Friuli Venezia Giulia esprime netta contrarietà rispetto alle nuove disposizioni contenute nel Ddl Bilancio 2025 che prevedono la presenza di rappresentanti del Mef neglidei soggetti che ricevono contributi pubblici, anche indiretti, sopra i 100mila euro. Lo si legge in una nota diffusa poco fa. Secondo il presidente, Pierluigi Zamò, tale previsione normativa "parte dal presupposto che le aziende utilizzino in modo improprio i fondi pubblici e che necessitino, pertanto, di un controllo da parte di un soggetto esterno. Questa misura - spiega Zamò - ha il non invidiabile primato di delegittimare in primis il ruolo degli imprenditori e, implicitamente, anche quello dei dottori commercialisti e dei revisori contabili già inseriti nei collegi sindacali". Secondo il Ddl Bilancio 2025, la ratio di tali disposizioni "sarebbe quella di garantire una maggiore efficienza e un migliore impiego della spesa pubblica, favorendone così un'allocazione più efficace.