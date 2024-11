Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Gesink: "Ho scelto di non doparmi"

Roma, 6 novembre 2024 - Quando si pensa ai corridori che hanno appeso la bici al chiodo, erroneamente, il focus se lo prendono i capitani, ma nel 2025 in gruppo non si rivedrà neanche Robert, uno dei più grandi gregari che sta già provando a ripercorrere i tratti salienti della propria carriera. "No al doping" Durante il podcast De Rode Lantaarn l'olandese ha rivelato aneddoti divertenti su ex compagni di squadra come Denis Menchov e Oscar Freire (il primo pare fumasse una sigaretta al giorno fino al primo giorno di ritiro, mentre il secondo millantava problemi al ginocchio per poi giocare a tennis). Non solo: nell'epopea lunga 18 anni nell'allora Rabobank l'ombra del doping è stata bella lunga. "All'epoca ero piuttosto incerto sul da farsi e su come sarebbe stata la mia carriera.