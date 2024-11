Digital-news.it - Champions ? OGGI PSG - Club Atlético de Madrid in diretta TV8, a seguire Gialappas Night

La UefaLeague, con il nuovo format che promette più spettacolo ed emozioni, arriva su TV8,l’unico canale in chiaro del digitale terrestre dove si possono vedere le partite della massima competizione europea per: per la prima volta infatti, e per tutta la fase a girone unico, TV8 propone, ogni mercoledì, inalle ore 21.00, un top match tra i più prestigiosistranieri.Si rinnova l’appuntamento con la UefaLeague.Per la terza giornata della fase campionato a girone unico TV8 propone in, alle ore 21.00, la sfida tra i francesi del PSG e gli spagnoli dell' Atletico. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi, affiancati a bordocampo da Valentina Mariani. Entrambe le squadre hanno un solo successo alle spalle; i francesi sono a 4 punti, mentre gli spagnoli ne hanno 3.