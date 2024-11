Ilrestodelcarlino.it - Cesena come con Drago e Bisoli. I precedenti fanno ben sperare

Dodici giornate di campionato, un terzo di stagione già bruciata, cammino ancora lungo, ma qualche considerazione si può cominciare a farla. Innanzitutto va detto che ilè in linea con gli obiettivi prefissati, ovvero una salvezza tranquilla per consolidare la categoria e magari pianificare qualcosa in più nelle prossime stagioni. Non si può negare, però, che la fotografia della classifica, in questo momento, consente qualche pensiero ambizioso già dal presente: quarto posto con 18 punti, frutto di cinque vittorie, quattro sconfitte e tre pareggi, di cui uno solo in casa, e piena zona playoff, a braccetto con formazioni che invece puntano all’obiettivo promozione in maniera dichiarata. Il calcio insegna che i risultati si ottengono mantenendo equilibrio e soprattutto continuità ed anche nella storia bianconera, parlando di serie B in era tre punti, partenze sprint non sempre hanno poi prodotto risultati finali eccellenti.