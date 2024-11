Gqitalia.it - Bradley Cooper ha abbandonato le sue fidate sneaker per le Air Jordan più belle e ambite dell'anno

è diventato uno dei più grandihead di Hollywood. Tuttavia, non si tratta di un appassionato qualsiasi. La sua collezione diè composta per lo più da alcuni tra i moi più esclusivi di Nike (con l'eccezione di qualche occasionale Salomon). Probabilmente, insieme a Ben Affleck, è uno dei più grandi fan del marchio. E ora lo ha di nuovo dimostrato. Le suepreferite, a giudicare dal numero di volte che le ha indossate, sono le Air4 Taupe Haze. Un moo che ha calzato ininterrottamente negli ultimi due anni fino a diventare parte del suo look, caratterizzato dall'ormai iconico e riconoscibile “stile da papà”. Queste scarpe sono state lanciate nel 2021 ed erano già moltoprima del loro lancio. Attualmente, sembra cheabbia deciso di uscire dalla propria zona di comfort (anche se non è andato troppo lontano), con un moo Nike che è stato descritto come il più bello e ambito del 2024.