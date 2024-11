Tvpertutti.it - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fidanzati: baci e carezze indubbi. FOTO

Le luci di Ballando con le Stelle sembrano aver acceso qualcosa di speciale tra. Poche settimane fa, la stessa ex conduttrice del primo pomeriggio di Rai2 aveva confessato di essere single da otto anni e di sentirsi finalmente pronta per una nuova relazione, dicendo: "Sono pronta a ricominciare senza ombre, mi sento predisposta, se arriverà qualcuno mi troverà predisposta". All'epoca, aveva negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale con, spiegando che entrambi erano concentrati solo sul lavoro e sulla competizione. Questa dichiarazione, ora, suona come una piccola bugia, poiché nelle ultime settimane sono emerse prove che raccontano una storia diversa.sono. Inoltre, sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, prima a Londra e poi in Puglia, dove lui ha trascorso del tempo con lei nella sua casa, probabilmente per conoscere i familiari.