Bandi da 50mila euro per eventi promossi da associazioni sportive

Saranno presto online i dueper i contributi comunali da destinare alla realizzazione disportivi e di attività di promozione sportiva, rispettivamente equivalenti a un pacchetto di 20 milae a 30 mila. "Cesena – commenta l’assessore allo sport Christian Castorri –si è sempre più affermata come città sportiva, molto attenta e sensibile al tema della crescita e dello sviluppo dei nostri ragazzi all’insegna dei sani valori della competizione e del gioco di squadra. In questo senso, molto dobbiamo all’instancabile impegno delle tanteche operano in questo ambito. Per queste ragioni attraverso due distinti, di prossima pubblicazione, intendiamo sostenere progetti da sviluppare e promuovere sul nostro territorio comunale entro la fine dell’anno". Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale riguarderannosportivi a valenza sovra comunale, regionale o nazionale, realizzati dao societàdilettantistiche che abbiano sede legale a Cesena.