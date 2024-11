Lanazione.it - "Aspettiamo la convocazione, possiamo dare spunti"

"Per noi la pista calabra meritava di essere esplorata. Apprezziamo che la commissione parlamentare d’inchiesta si sia presa tutto questo tempo per approfondire e porsi anche in modo critico circa il fatto che finora non sia stata sentita la necessità di trasmettere questi atti all’autorità giudiziaria che aveva la competenza per farlo e, appunto, per approfondire", commenta a caldo l’avvocato Carmelo Miceli che assiste Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi, e la figlia Carolina Orlandi. "Non sta dando nulla per assodato approcciandosi, anzi, con spirito critico a tutto il materiale", prosegue il legale. Annunciando di ritenere utile "un prossimo confronto con la commissione d’inchiesta per offrire elementi in nostro possesso. Abbiamo, per esempio, appreso dell’audizione di William Villanova Correa che è prossima (ci sarà venerdì, ndr).