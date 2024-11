Oasport.it - Anche Bolelli/Vavassori alle ATP Finals: le fasce per il sorteggio e i possibili avversari del girone

L’Italia sarà protagonistain doppioATP2024 di tennis: il merito è di Simoneed Andrea, che hanno chiuso la Race al quarto posto assoluto e per questo motivo si sono guadagnati il diritto di essere inseriti nella seconda fascia di merito. Gli azzurri nella prima fase a gironi non potranno incontrare il neerlandese Wesley Koolhof ed il croato Nikola Mektic, ovvero l’altra coppia in seconda fascia, mentre i capofila deldegli azzurri potrebbero essere il salvadoregno Marcelo Arevalo ed il croato Mate Pavic oppure lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos. Dalla terza fascia uscirà quale coppiaa degli azzurri una tra quella composta dagli australiani Max Purcell e Jordan Thompson e quella formata dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden, infine nella quarta urna verranno inseriti il duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten e quello formato dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz.