Alberi di Natale di patate: una ricetta light per le feste. Solo 180 calorie!

Glididi: anche l’occhio vuole la sua parte.180! Questi minidifatti con leche presentiamo oggi sono un piccolo spettacolo,. i bambini li troveranno di sicuro molto divertenti e i grandi pure sfiziosi. E pazienza cheè già passato: leperò ancora no, però, quindi perché non provare questaallegra e divertente? Glididi: anche l’occhio vuole la sua parte.180! Vediamo qui appresso con quali ingredienti si preparano e in che modo. Gli ingredienti Per otto porzioni occorrono: 600 grammi dirosse; 200 grammi di scamorza; 40 grammi di burro; 15 grammi di parmigiano reggiano; 15 grammi di pecorino; 8 grammi di basilico; un pizzico di sale; due uova. La preparazione Per cominciare si tuffano ledentro una pentola d’acqua con abbondante acqua salata e si fanno andare per una ventina di minuti.