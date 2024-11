Al via ‘La Talpa – Who is the Mole’ oltre 3 milioni di spettatori su Canale 5 e Mediaset Infinity

Leggi tutto su Funweek.it

Conditra5 e, il debutto de La– Who is the mole ha conquistato il pubblico. Su5, in particolare, il reality ha dominato la prima serata del 5 novembre sul target commerciale con una share del 16% e 2.250.000. In, le anteprime pubblicate su, che introducono i meccanismi del gioco, sono state viste da 815.000 utenti. Il format è il primo reality italiano a proporsi in modalità crossmediale su due piattaforme, con narrazioni e formati adattati rispettivamente per lo streaming on demand e la tv lineare. In questa formula sperimentale, “La” è diventato il contenuto d’intrattenimento on demand più visto della settimana su tutte le piattaforme digital. Giovedì 7 novembre debutta, poi, suLaDetection, un formato dedicato al web che, ogni settimana, anticiperà la messa in onda televisiva con un approfondimento sugli indizi e le investigazioni del gioco.