Affare Manolas-Napoli la giustizia sportiva è alla finestra | cosa può succedere

In queste ore si sta accendendo il dibattito sull’Kostas, tornato nuovamente d’attualità dopo che Aurelio De Laurentiis è tornato sotto la lente d’ingrandimento. Nelle scorse ore è arrivata la notizia che ha visto il presidente della SSC, Aurelio De Laurentiis, al centro di nuove accuse su presunte plusvalenze fittizie: questa volta, a finire nel mirino è l’tra gli azzurri e la Roma per il cartellino di Kostas. All’epoca dei fatti, nell’operazione rientrò anche il centrocampista Amadou Diawara, che fece il percorso inverso rispetto al centrale di nazionalità greca. La Procura di Roma, nella giornata di martedì, ha chiuso il fascicolo di indagine a carico del numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio per la compravendita di(arrivato in azzurro per una cifra pari a 36 milioni di euro).