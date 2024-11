?Elezioni Usa Trump supera la soglia dei 270 grandi elettori | è presidente

Leggi tutto su Open.online

15.50 La candidata e viceuscente Kamala Harris non ha ancora riconosciuto la sconfitta Non ci sono ancora dichiarazioni pubbliche di Kamala Harris, candidata democratica, viceuscente con l’amministrazione di Joe Biden. Harris aveva dichiarato di essere pronta ad una lunga attesa prima dei risultati definitivi, ma ora che la sconfitta appare evidente non c’è ancora una dichiarazione pubblica. Intanto in rete sono diventati virali i video dei supporter che abbandonano il campus di Howard dove era atteso il suo comizio post voto. Il tuo browser non supporta il tag iframe 13.46 – IlMattarella si congratula conIldella Repubblica italiano si è congratulato con Donald, nominato 47esimodegli Stati uniti. Nel messaggio, ilitaliano conferma la volontà di Roma di lavorare assieme a Washington, bilateralmente e in tutti i consessi multilaterali, oltre che nella cornice delle relazioni tra Stati Uniti ed Europa.