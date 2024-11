Secoloditalia.it - Varese, stanati 23 furbetti del bonus facciata: la truffa con costi gonfiati e anticipi per lavori mai eseguiti. Ecco chi c’era dietro

Non c’è fine all’ingegnosità criminale, ma neppure all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine sempre solertemente sul pezzo. E così, mentre spunta l’ennesimaai danni dello Stato allestita in nome e per conto del. Smascherata a seguito dell’indagine patrimoniale condotta dalla Polizia di Stato di, che aveva portato nel gennaio 2022 all’esecuzione, da parte della Divisione Anticrimine, di un provvedimento richiesto dal Questore didi sequestro propedeutico alla confisca, disposto dal Tribunale di Milano-Sezione autonoma misure di prevenzione, di importanti compendi immobiliari e beni mobili a carico di un imprenditore edile di Saronno, è stata conclusa anche la connessa indagine penale a carico di 23 soggetti responsabili di aver accaparrato ingenti guadagnindo lo Stato tramite un indebito accesso al cosiddetto “”.