Nerdpool.it - The Penguin: Le origini di Oz sono ancora più drammatiche nei fumetti

Leggi tutto su Nerdpool.it

“Una cosa mi è stata chiara fin dalla tenera età: è un mondo freddo, freddo”, dice Oswald Cobblepot in “: Pain and Prejudice“. La miniserie di cinque numeri dello scrittore Gregg Hurwitz e dell’artista Szymon Kudranksi ha ispirato il passato doloroso e oscuro di Oz Cobb (Colin Farrell) nell’universo di The Batman, dove un giovane Ozzie (Ryder Allen) ha lasciato annegare i suoi fratelli, Benny (Nico Tirozzi) e Jack (Owen Asztalos), chiudendoli in un tunnel ferroviario allagato durante una tempesta. Ultimo figlio sopravvissuto di Francis Cobb (Emily Meade, Deidre O’Connell), Oz fa una promessa all’amata madre: “Ti meriti la vita migliore e io te la farò avere. E non smetterò finché non ci riuscirò”. “Ho sempre saputo che volevamo fare una backstory di Oz per capire meglio chi è ora come uomo”, dice la showrunner di TheLauren LeFranc nell’insider dell’episodio di questa settimana.