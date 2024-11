Inter-news.it - Sommer, febbre da clean sheet: c’è un dato per Inter-Arsenal! – CdS

Yannprotagonista di questo inizio di stagione con l’. Il portiere svizzero, un po’ altalenante come la sua squadra, in Europa si conferma tra i migliori in circolazione. Ora. OBIETTIVO –daper, che contro il Venezia ha salvato l’un paio di volte, aiutando i suoi a conquistare una vittoria molto pesante. Ora, sfida di Champions League dove servirà il miglior. In questa stagione, il rendimento dell’elvetico è anun po’ di pari passo alla schizofrenia della difesa nerazzurra. Se in Serie A, l’ex portiere del Bayern Monaco ha dovuto raccogliere dalla porta il pallone per ben 13 volte, in Champions League questo non è mai successo. Tre partite contro Manchester City, Stella Rossa e Young Boys e zero gol subiti.