Savino Del Bene parte la Champions League | avversaria rumena per l’esordio

SCANDICCI – Inizia il cammino europeo disul parquet amico per ladelScandicci. La squadra di coach Gaspari, testa di serie nella fase di sorteggio, è stata inserita all’interno della Pool E insieme alle polacche del Bks Bostik Zgo Bielsko-Biala, terze al termine dell’ultima Tauron Liga, alle campionesse di Germania dell’Allianz Mtv Stuttgart e alle rumene del Cso Voluntari 2005. Dopo la sconfitta in campionato rimediata domenica per mano della Prosecco Doc Imoco Conegliano, le toscane ritorneranno quindi subito in campo per il secondo impegno infrasettimanale consecutivo, proprio contro le campionesse di Romania del Cso Voluntari 2005. L’appuntamento con il debutto europeo per Herbots e compagne è programmato a Palazzo Wanny per mercoledì 6 novembre alle 19.