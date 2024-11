Lanazione.it - Sanità: a Cisanello arriva ‘Io esco’, campagna di sensibilizzazione sulla colite ulcerosa

Pisa, 5 novembre 2024 – Si terrà in Toscana, a Pisa, presso l’Ospedaleil primo degli eventi dedicati ai pazienti connell’ambito della- 'IO ESCO' promossa da Alfasigma insieme ad AMICI Italia (Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino), con il patrocinio della Società Scientifica di IG-IBD (The Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease). L’incontro, che si terrà sabato 9 novembre, si rivolge a pazienti, ai loro familiari e amici ed è progettato per offrire una panoramica completagestione della. I partecipanti potranno dialogare con i gastroenterologi esperti nella gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI), e con un team multidisciplinare (psicologo, sessuologo, nutrizionista), ascoltare testimonianze e raccogliere informazioni pratiche, utili nel quotidiano per migliorare la gestione della patologia.