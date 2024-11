Sbircialanotizia.it - Salute, longevità sana, Scapagnini (Sinut): “Tecnologia aiuta ma prevenzione è tutto”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

L'esperto al Welfair 2024: "Big data e telemedicina possono intercettare malattia prima che si sviluppi maprimaria pilastro fondamentale per invecchiare in" "Il concetto di allontanare il più possibile le patologie croniche dell’invecchiamento è diventato una reale emergenza. L’aspettativa di vita in Italia si aggira attorno agli 81-84 anni, facendo una media tra .