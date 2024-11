Thesocialpost.it - Ragazza di 15 anni decide di togliersi il velo: picchiata da tre coetanee

Unadi 15, d’accordo con la sua famiglia, di non indossare più il. Ma a quel punto tre sue, originarie del Marocco, cominciano a compiere atti di bullismo nei suoi confronti a scuola, arrivando persino ad una aggressione fisica per la quale la giovane ha ricevuto 10 giorni di prognosi. Accade in un Comune della Bassa Modenese. Le tre 15enni sono ora indagate dalla procura dei minori di Bologna per stalking e lesioni in concorso aggravati.Leggi anche: Il caso dellairaniana che si è spogliata per protesta (ed è sparita) sta scuotendo il mondo La ricostruzione della vicenda Secondo quanto riferisce il Resto del Carlino di Modena, che ha ricostruito la vicenda, la vittima si sarebbe rivolta ad uno psichiatra, chiedendo anche alla sorella maggiore di essere accompagnata a scuola per evitare di subire persecuzioni e violenze.