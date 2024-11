Sport.quotidiano.net - Quarto hurrà per Reggio. Albinea cade a Lecce

Quarta vittoria in 5 giornate di Serie A2 maschile a squadre per il Circolo TennisEmilia, che supera 5-1 in casa il CT Brindisi e rimane saldo in zona playoff. Il team cittadino apre le danze col netto 6-3, 6-0 del francese Tatlot contro Brigida, prima che Sansone ceda dopo quasi 2 ore a Giangrande col punteggio di 6-4, 6-7, 6-4; si tratta di un inciampo solo provvisorio, perché Guerrieri domina il match con De Vincentis senza lasciare all’avversario nemmeno un game, poi il 3-1 è di Bartoli, che supera 6-4, 6-2 Tarlo. Nei doppi arrivano altri due punti: Zanasi-Tatlot hanno la meglio 6-4, 6-3 su Desolda-Tarlo, mentre Guerrieri-Sansone si impongono 7-6, 2-6, 10-4 con Brigida-Giangrande. Complice la sconfitta dello Sporting Stampa Torino sul campo del CT Giotto Arezzo, il CTtorna al comando del raggruppamento, con una lunghezza di vantaggio sui piemontesi e sul Matchball Siracusa: vincendo domenica nella trasferta campana sul campo del TC Vomero, prima di osservare il turno di riposo nella giornata conclusiva, la squadra capitanata da Ottolini sarà certa dell’approdo ai playoff, traguardo riservato alle prime 3 di ciascun girone.