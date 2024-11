Ilrestodelcarlino.it - "PiGrecoZen Film. Festival": al via le proiezioni dei corti

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Entra nel vivo il ‘’, ospitato nella Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Oggi, dalle ore 9 alle 13 è in programma la proiezione dei cortometraggi vincitori delle precedenti edizioni della rassegna, che ha debuttato nel capoluogo marchigiano per poi ‘trasferirsi’ per alcuni anni in Liguria. Nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 20 si potranno invece vedere i primidella selezione ufficiale 2024. Le opere protagoniste di questa edizione vengono da tutto il mondo: Italia, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Regno Unito, Francia, Russia, Kazakhstan, Turchia, Iran, Egitto, Giappone, Argentina, Stati Uniti, Martinica, Canada, Panama, Australia, Cina e Pakistan. Tra i cortometraggi in concorso c’è anche ‘Il fronte degli invisibili’ dell’anconetana Sara Reginella, dedicato al conflitto tra Russia e Ucraina.