Percorsi Stem il report Deloitte | In Europa li sceglie solo 1 studente su 4

Le competenzesono sempre più importanti per la competitività dell’Ue, ma in tutto il Vecchio continenteil 26,6% degli studenti è iscritto adi educazione terziaria in ambito tecnico-scientifico. Inoltre, un’azienda su due riporta difficoltà nel reperire risorse. La carenza di tali competenze è particolarmente acuta in alcuni ambiti strategici come l’Ict (Information and Communication Technology): gli studenti iscritti a questo sotto-insieme rappresentanoil 19,5% del totalee tra questi le donne sonoil 20,3%. È quanto emerge dal‘Osservatorio2024 – Empowering the multiple transitions throughskills’. Lo studio, realizzato da Fondazionee dal Public Policy Program di, si basa su oltre 11.000 interviste a giovani e aziende realizzate in 10 Paesi Ue.