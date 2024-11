Perché la produzione quando può cerca di operare sempre più con il sistema detto sul venduto

Leggi tutto su Ildenaro.it

Sarà capitato certamente a buona parte di quanti vivono in Italia di aver avuto bisogno di un medicinale, anche di uso comune, e sentirsi rispondere da chi é al banco in farmacia di ripassare in giornata, a una determinata ora,quanto da lui richiesto sarebbe arrivato un po’ prima. L’esempio vuole introdurre la logica disu commessa e ha un rilevante significato economico. Ritornando al caso della persona indella medicina di cui sopra, questi non si sarebbe fatto. alcuna meraviglia anche se avesse chiesto una normale aspirina. Sta di fatto, da un bel pezzo, che quei tipi di rivendita non fanno scorte in magazzino per una serie di motivi comprensibili, anche se non tutti giustificabili, e sono collegate con grossisti o altre figure commerciali per essere rifornite nel giro di alcune ore.