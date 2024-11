Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu licenzia Gallant: “Venuta meno la fiducia”. Il nuovo ministro della Difesa è Katz

Mesi di scontri si sono risolti con un’ovvia conclusione: Benyaminha cacciato Yoave ha nominato Israel, già alla guida degli Esteri, come. Il primoha annunciato ilmento di, suo rivale di lunga data all’interno del partito Likud e nonostante Israele sia in guerra, adducendo come motivo la mancanza direciproca:. “Purtroppo, anche se nei primi mesiguerra c’erae c’era un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi questasi è incrinata”, ha affermatoche ha rimpiazzatoagli Esteri con Gideon Sàar. Uno degli ultimi attriti risale all’inizio di ottobre, quando il premier aveva bloccato il viaggio negli Usa di, dove avrebbe incontrato Joe Biden, toccando l’apice di mesi contrassegnati da rapporti tesissimi tra i due.