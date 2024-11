Iodonna.it - Nel giugno 2024, la giornalista ha ottenuto un parere positivo dal Comitato etico della Regione Umbria. Una notizia, accolta con la «gioia amara» di chi sa che questo è solo l'inizio di un lungo percorso

La storia di Laura Santi,umbra colpita dalla sclerosi multipla, non èuna storia di coraggio ma è una battaglia per la dignità umana. Costretta a vivere in una condizione di immobilità e sofferenza, ormai da anni ha chiesto di poter accedere al suicidio assistito, pur sapendo che il suo desiderio si sarebbe scontrato con mille ostacoli burocratici e con una società che ancora non ammette l’autodeterminazione. Ora, però, Santi ha finalmente visto accendersi un barlume di speranza. Sibilla Barbieri è morta in Svizzera con il suicidio assistito: l’Asl glielo aveva negato X Laura Santi primo sì per il suicidio assistito Laha, infatti, undalper l’accesso al suicidio assistito.