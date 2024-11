Mistermovie.it - Mister Movie | Orphan 3: Ufficiale il Ritorno di Esther nel Terzo Capitolo della Saga Horror

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Ladista per accogliere un nuovo3 è stato ufficialmente approvato, con l’annuncio che Isabelle Fuhrman tornerà a interpretare, la protagonista dalla doppia identità. Questo nuovo film riporta in scena l’attrice insieme allo sceneggiatore David Coggeshall e al regista William Brent Bell, già dietro il prequel del 2022: First Kill. Dopo il successo del primo film del 2009, che ha svelato il lato oscuroiosa, e l’approfondimentosua storia con il prequel, ilè pronto ad ampliare ulteriormente l’universo di questo thriller psicologico. La trama resta segreta, ma le aspettative sono alte, soprattutto per i fan affezionati alla figura inquietante di