Ilfoglio.it - Meloni vede Rutte: "Ribadiamo il nostro sostegno alla Nato. Dall'Italia nuovi aiuti all'Ucraina"

Leggi tutto su Ilfoglio.it

"L'ribadisce il suo ruolo fondamentale nella". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle dichiarazionistampa rilasciate al termine dell'incontro con il segretario generale dellaMark, in visita nella giornata di oggi a Palazzo Chigi. "Siamo leader nellaper qualità  e quantità  della nostra azione. Siamo primo contributore alle missioni dell'Alleanza atlantica e anche al bilancio della", ha aggiunto la premier. Spiegando pure che "la nostra presenza si articola lungo il fianco orientale", oltre che nel Mediterraneo e con "lo storico impegno in una regione come i Balcani che rimane cruciale".ha colto l'occasione della visita del segretario generale dellaper reiterare ildell'difesa dell', una delle partite principali in cui è coinvolta l'Alleanza atlantica.