Iltempo.it - Meloni riceve Rutte: Nato e Italia alleanza strategica per la sicurezza

Leggi tutto su Iltempo.it

Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Segretario Generale della, Mark. Al centro dell'incontro il ruolo dell'atlantica quale pilastro imprescindibile per lacomune a fronte delle molteplici aree di instabilitĂ , nonchĂ© il contributo di primo piano dell'alla difesa euroatlantica a 360 gradi. Discussi anche il sostegno alla legittima difesa dell'Ucraina, il rafforzamento del pilastro europeo dell'anche a favore di un'industria della difesa sempre piĂą innovativa e competitiva, nonchĂ© il necessario adattamento dellaalle nuove sfide di. Condivisa, inoltre, la necessitĂdella piena attuazione del nuovo approccio verso il fianco sud deciso al Vertice di Washington.  «Abbiamo ovviamente discusso di come rafforzare l'nel suo complesso - ha dettonelle dichiarazioni congiunte alla stampa - Come sapete noi sosteniamo da sempre la necessitĂ che al pilastro nordamericano dellasi affianchi un solido pilastro europeo, è una visione che condividiamo con il nuovo segretario generale e condividiamo il fatto che è essenziale per tutti noi lavorare a un'industria europea della Difesa che sia innovativa, che sia competitiva, che sfrutti la complementarietĂ tra lae l'Unione europea».