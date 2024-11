Abruzzo24ore.tv - Marsilio deve affrontare la sfida della trasparenza per la sicurezza del Gran Sasso

L'Aquila - Workshop per approfondire la messa indel, essenziale per la gestione dell'acqua e laverso i cittadini, con l'invito al Presidentea partecipare attivamente. Ile la sua messa insono un tema di cruciale importanza, soprattutto considerando la tutelarisorsa idrica che serve vaste areeregione. In tale contesto, i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci e Sandro Mariani hanno organizzato un workshop, previsto per mercoledì 6 novembre presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale a L'Aquila. Questo incontro, volto a garantiree stimolare il dibattito pubblico, rappresenta un momento in cui i cittadini possono ricevere informazioni e partecipare attivamente a decisioni che toccano la loro vita quotidiana.