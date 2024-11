Dilei.it - Luisa Corna a La Volta Buona: “Il rapporto speciale con Fausto Leali”

non si risparmia davanti a Caterina Balivo: il suo racconto è un tuffo nel passato tra note, emozioni e un pizzico di nostalgia. “Lui cantava questa canzone pazzesca con una voce che, ancora oggi, secondo me è pure più bella di prima”, confessa, riferendosi a. Un’affermazione che, più che un complimento, sembra una rivelazione di ammirazione intima e inalterata. Il loro legame, costruito tra palchi e backstage, emerge con la forza di qualcosa che, per quanto lontano, resta vivido e inscalfibile. Ilcondiventa un simbolo di crescita e di riscoperta per. Non solo un incontro professionale, ma un filo che la lega a uno dei periodi più intensi della sua vita. Sul palco di La, ha condiviso con il pubblico il suo percorso senza riserve, trasformando ogni parola in una pennellata di vita vissuta, che racconta non solo di musica, ma anche di resilienza, ironia e, soprattutto, di incontri che lasciano un segno ben oltre le note di una canzone.