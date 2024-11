Quotidiano.net - Le sfide del Gruppo Hera. La leva dell’innovazione verso la svolta green

di Marco Principini Le nuove tecnologie sono un volano della transizione ecologica. Ed è anche grazie alle aziende che propongono soluzioni all’avanguardia che si aprono nuove prospettive per la rigenerazione delle materie, la riduzione delle emissioni e l’efficienza energetica. Laè, infatti, fondamentale per lo sviluppo di un modello di economia circolare capace di trasformare i rifiuti in risorse, riducendo il consumo di materie prime e al contempo minimizzare l’impatto ambientale. Per favorire e supportare la transizionedei territori serviti, il, tra le principali multiutility italiane, per il periodo 2023-2027 ha previsto 1,7 miliardi di euro, circa il 40% del totale degli investimenti pari a 4,4 miliardi di euro. La multiutility, la cui controllatambiente già dispone di un centinaio di impianti all’avanguardia in grado di trattare qualsiasi tipologia di rifiuti, sta sviluppando nuove piattaforme per intercettare anche scarti preziosi da settori di nicchia: dall’impianto di recupero delle plastiche rigide, in costruzione a Modena, a quello per riciclare materiali compositi in carbonio, in fase di avvio a Imola.