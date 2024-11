Gamberorosso.it - Le deportazioni dei migranti proclamate da Trump mettono a rischio il futuro della viticoltura statunitense

Un’altra campagna elettorale, un altro annuncio roboante. Questa volta, l’ex presidente Donald, in corsa per le nuove elezioni, promette di dare vita alla «più grande deportazionestoria americana», un piano che, se attuato, rischia di travolgere settori chiave dell’economia, in particolare l’agricoltura e il vino (a dispetto delle intenzioni dello stessodi difendere i prodotti locali dalle importazioni). Ma cosa succederebbe davvero? Il San Francisco Chronicle ha intervistato esperti, legislatori e viticoltori, tratteggiando un quadro inquietante per le regioni vitivinicole californiane, che da sempre si affidano a una manodopera formata da immigrati, molti dei quali irregolari. Inoltre, la rielezione dinon tocca solo la vita di chi lavora nei vigneti californiani: potrebbe anche riaprire il capitolo dei dazi sui vini europei, minacciando l’export enologico italiano e francese verso gli USA.