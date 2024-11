Lanazione.it - La Palestina vista... ’Con altri occhi’. Mostra itinerante per tutta la provincia

Unacollettva di illustrazioni. Un glossario visivo della cultura palestinese che si aprirà domani fino al 24 novembre fra Massa, Montignoso e Carrara a cura dei circoli e del Comitato Arci. Diciassette artisti da Italia, Tunisia, Libano, Algeria e Malesia insieme per raccontare la cultura palestinese. Gli appuntamenti saranno domani fino al 10 novembre al Circolo Arci XIII Giugno a Forno. Alle 15 si inaugura ladi video e fotochiglie dello stesso mare’. Sabato alle 16 laboratorio creativo per i bambini “Mani e cuori per la” (per info 3335768179). Lasi terrà poi a Montignoso da 11 a 17 novembre alla Casa Rossa Occupata (17:30 – 19:30). Domenica 17 novembre alle 17 finissage. A Carrara dal 18 al 24 novembre lasarà visitabile ai circoli Michelangelo di piazza Duomo, Spazio Alber1ca di piazza Alberica, Circolo dei Baccanali vicolo San Piero, La Gora San Martino; orario 16-19.