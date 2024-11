Inter-news.it - Inzaghi: «Arsenal, servirà l’Inter migliore! Arteta grande manager»

alla vigilia di Inter-di Champions League insieme a Simone, in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa sfida considerando che la prossima sfida di campionato sarà contro il Napoli. TRA LE MIGLIORI IN EUROPA – Simoneè sicuro riguardo la forza del, ma nutre unrispetto nei confronti dell’e del suo allenatore: «Gli altri anni sfidavi solo tre squadre nel girone e potevi avere delineato in testa cosa poteva succede nel girone. Adesso con questa nuova formula sarà tutto più difficile, quindi non possiamo fare calcoli. Domani sfideremo una delle squadre più forti migliori in Europa che èin questi anni ha dimostrato di essere un grandissimo. È una squadra tecnica e veloce, fa benissimo le due fasi».