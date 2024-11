Quotidiano.net - Incubo dispersi in Spagna: "Il parcheggio non è un cimitero". Ma si cercano migliaia di persone

Non è stata ritrovata nessuna vittima neldel centro commerciale Bonaire ad Aldaia. Le voci che parlavano di un "" avevano cominciato a circolare il giorno dopo l’alluvione della Generalitat di Valencia, mentre iniziavano le operazioni per pompare i quattro metri cubi di acqua che avevano sommerso l’intero parking sotterraneo, con una capacità di 1.800 posti auto (5.700 erano il totale di quelli disponibili in tutto il complesso). Sabato 2 novembre era stata eseguita una prima ispezione con una canoa. I sub dell’unità di emergenza dell’esercito avevano parlato di "unlì sotto". L’incursione di domenica con il gommone e i kayak alla ricerca dei corpi aveva però dato esito negativo. Nel pomeriggio di ieri l’annuncio del portavoce della polizia nazionale Ricardo Gutierrez ai cronisti dopo le verifiche dei sommozzatori: "Non è stata ritrovata alcuna vittima dopo aver ispezionato 50 veicoli ritrovati neldel centro commerciale Bonaire".