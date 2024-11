Lanazione.it - Il peposo diventa Re del weekend. Tre giorni di delizie e tradizioni

Il retorna protagonista dellungo di Impruneta: il piatto tipico del territorio sarà celebrato in tredi eventi e sfide, all’insegna del gusto e della tradizione. IlDay ormai da qualche anno è stato tolto dalla giornata unica all’interno degli eventi della Festa dell’Uva per avere una vetrina tutta propria e durare più. D’altra parte la sua storia è degna di spessore: ilall’Imprunetina, noto anche come alla Fornacina, ha origini medievali e viene tradizionalmente associato ai mastri fornacini che cuocevano lentamente la carne con vino e spezie nei forni del cotto. La sua notorietà crebbe nel Rinascimento grazie a Filippo Brunelleschi, che scoprì questo piatto in una fornace di Impruneta, dove venivano e vengono prodotte tuttora le tegole della cupola di Santa Maria del Fiore.