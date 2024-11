Ilgiorno.it - Il Molino Vecchio torna in funzione. Consegna dei cantieri, via i lavori

I fondi erano stati messi a disposizione in estate, con una variazione di bilancio. Una ipotesi progettuale era pronta, frutto, anche, della collaborazione ormai in corso fra Comune, associazione culturale Concordiola e Associazione Nazionale Molini storici. E stavolta ci siamo, l’impresa è individuata, iti, ial via: l’antica ruota deltornerà a girare. Del complesso intervento di restauro e rinnovo dell’antica ruota si occuperà una ditta di Bienno, nel Bresciano. Opera non onerosa, ma complessa: le 72 pale della ruota, ammalorate e danneggiate dai secoli, saranno smontate ad una ad una e sottoposte a un trattamento misto, che prevede la conservazione di tutto quanto conservabile e e la sostituzione delle parti ormai divorate dalla ruggine, da sostituirsi con manufatti in acciaio cortén.