I Marmocchi di Milano

Ieri mattina uno dei gruppi più simpatici e meglio organizzati presenti sulla scena milanese, quello di Massa, che da anni porta avanti le esigenze dei bambini a suon di pedalate per la città, ha messo in atto un'altra mobilitazione. Festosa come sempre ma non per questo meno seria. Armati di fischietti, adulti e bambini, ognuno in sella alla propria bici, hanno percorso via Prestinari e via Imbriani, in zona Bovisa, in solidarietà al vigile investito da un'auto nel vicino viale Bodio (la circonvallazione esterna). A ridosso delle scuole "Ermanno Olmi". È il bello e il brutto di una realtà come. Avere il problema, quello di una città il più delle volte respingente nei confronti dei bambini - fra giardinetti spesso spelacchiati da condividere, quando va bene, con i cani, aria irrespirabile, auto sui marciapiedi anche a ridosso di un ospedale pediatrico come il Buzzi in via Castelvetro, per fare qualche esempio - e generare subito dopo la reazione civica di protesta.