Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Federica Petagna smascherata da un amico di suo papà: le bugie e il piano dopo Temptation Island

è al centro di una nuova segnalazione riguardante la sua vita sentimentale e il periodo precedente alla sua partecipazione al. La segnalazione, resa pubblica da Deianira Marzano, proviene da una persona vicina alla famiglia die si concentra sulla sua relazione con Alfonso D’Apice, ora suo compagno di avventura nel reality. La fonte afferma cheavrebbe esagerato il racconto della sua storia con Alfonso, descrivendola in modo più drammatico per favorire il suo ingresso nel mondo televisivo. Secondo la segnalazione,trascorreva i fine settimana con le amiche, mantenendo indipendenza e stile, senza imposizioni. La notizia ha suscitato un acceso dibattito tra i fan del programma.25: la versione della segnalazione sul passato diSecondo la segnalazione diffusa da Deianira Marzano,avrebbe enfatizzato il racconto del suo passato per apparire più interessante in televisione.