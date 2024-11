Thesocialpost.it - Elezioni Usa, Trump e Harris si sfidano per la Casa Bianca – La diretta

Un testa a testa accesissimo, quello tra Kamalae Donald, in campo a sfidarsi per diventare il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il voto americano si sta svolgendo in un clima di alta tensione:e Congresso blindati, Guardia Nazionale pronta per evitare uno scenario come quello del 6 gennaio 2021. L’intelligence Usa ha parlato di possibili influenze straniere sul voto, metre i procuratori generali americani hanno lanciato un appello affinché venga rispettato l’esito del voto. Lunghe file ai seggi. “Oggi votiamo per un futuro migliore”, ha scrittosui social.si è detto pronto ad ammettere un eventuale sconfitta “se sarannogiuste”.Leggi anche: Bambino di 12 anni cade da un balcone nel Teramano: è in gravi condizioni 20.30 Arrestato un uomo a Capital Hill Un uomo che aveva una pistola lanciarazzi e una torcia è stato fermato dalla polizia a Capitol Hill, a Washington, all’ingresso per i turisti.