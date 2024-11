Gamberorosso.it - Ecco come si mangia da Ferdy Wild, l'agriturismo più famoso d'Italia

Se in un giro vorticoso di partenze e arrivi vacanzieri salite su un aereo alla volta di Orio al Serio, una volta atterrati ci vorrà poco meno di un'ora di macchina per arrivare in prossimità di Lenna. È qui che dal 1989, un pezzo alla volta, è nato quell'organismo complesso che risponde al nome di. Lo trovate nei cartelli che lo segnalano, con quella grafia un po' sghemba e così riconoscibile che sarà bene fissare a mente se si vuole vivere appieno l'esperienza, su in alpeggio. Quella che da qualche tempo è diventata familiare a tanti, per via di una presenza social (frutto del lavoro di Nicolò Quarteroni, figlio di Ferdinando-e Cinzia e fratello di Alice, tutti impiegati nell') che dispensa pillole ditudine con convinzione e ritmo serrato, che abbiamo avuto modo di criticare ma che ha il merito di accendere un faro non solo su questa realtà ma sui valori della montagna, la sua vita, i suoi prodotti.