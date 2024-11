361magazine.com - Dinos Alive – The Immersive Experience: la mostra sui dinosauri

Laè a Milano– Thearriva per la prima volta in Italia, a Milano, presso la “Cattedrale” del Certosa District, uno spazio espositivo di 2.500 metri quadri. A partire dal 1° novembre, i visitatori possono intraprendere un viaggio nel mondo deiauri, un’era dominata da creature gigantesche e affascinanti. Lacombina informazioni scientifiche e tecnologie avanzate per offrire un’esperienza educativa e coinvolgente. Grazie all’integrazione di elementi multimediali, i visitatori esploreranno ambientazioni che ricreano fedelmente i paesaggi del periodo mesozoico, popolati da oltre 40 riproduzioni animatroniche a grandezza naturale diauri come il T-Rex, il Triceratopo e il Velociraptor. Oltre alla qualità delle ricostruzioni,propone ambienti tematici che seguono l’evoluzione deiauri nelle ere geologiche, con approfondimenti scientifici sulle più recenti scoperte paleontologiche.