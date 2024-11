Bergamonews.it - Decreto infrazioni, il senatore Terzi (FdI): “Concluso l’iter in commissione Politiche Ue”

Leggi tutto su Bergamonews.it

“Ladell’Unione europea hal’esame in seconda lettura dellegge Salva-, provvedimento che riduce ancor più le procedure di infrazione europee nei confronti dell’Italia, giungendo al di sotto della media europea. Il testo passerà ora all’esame dell’Aula”, dichiara ildi Fratelli d’Italia Giuliosul voto favorevole in sede referente inin merito allegge Salva-. “Non si tratta certo di un mero esercizio burocratico o di cercare di compiacere qualcuno, ridurre i contenziosi con l’Ue significa perseguire l’interesse nazionale, alleggerire il peso finanziario sui cittadini, e rafforzare la credibilità del Paese nelle istituzioni europee. Annose questioni come quella delle concessioni balneari saranno finalmente risolte.