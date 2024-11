Gqitalia.it - Che cos'è il Men of The Year, quando è e chi partecipa alla serata organizzata da GQ

Torna, per il terzo anno in Italia, GQ Men of The: l’evento globale di GQ che celebra le personalità del mondo della musica, del cinema, dello sport e dell'intrattenimento che hanno caratterizzato il 2024 grazieloro creatività, al loro stile eloro influenza. GQ premia gli artefici del cambiamento, i cui contributi continuano a plasmare la cultura e il mondo in cui viviamo. Un momento unico che coinvolge tutte le edizioni del brand presenti nei sei continenti, che da questo mese daranno vita a una serie di iniziative e numeri speciali, da Los Angeles a Londra e Parigi, da Berlino a Milano, Madrid, fino a Tokyo. Che cos'è il GQ Men of theNel corso del mese di novembre GQ annuncerà alcuni dei personaggi scelti per rappresentare al meglio i Men of Thein Italia del 2024, con dei contenuti esclusivi, un numero speciale - in edicola il 26 novembre - un dinner esclusivo e un red carpet party, dove saranno presenti i personaggi scelti e molti fra i talent che GQ ha raccontato durante l’anno.